Napoli, Insigne: "Scudetto, ora si può. Higuain ci ha mancato di rispetto"

Lorenzo Insigne è tornato: il gol contro l'Udinese che è valso la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ha fatto tirare un sospiro di sollievo al Napoli e a Sarri che ha sempre ammesso come il suo numero 24 sia praticamente insostituibile. L'uomo scudetto insomma: "Questa stagione potrebbe essere quella giusta - le parole dell'esterno alla Gazzetta dello Sport -, ne siamo consapevoli: Juve, Inter e Roma sono al nostro livello e ci sarà da divertirsi. Gli altri anni avevamo un'altra mentalità, spesso entravamo in campo pensando che certe partite non le avremmo vinte".



Come in Champions? "Qualcuno ha detto che siamo usciti apposta per pensare al campionato, la verità è che speravo di andare avanti ma abbiamo sottovalutato la prima partita contro lo Shakhtar. Ora proveremo a vincere l'Europa League". Insigne torna anche a parlare dell'ex compagno Higuain e dello screzio avvenuto in campo nell'ultimo Napoli-Juventus: "Gli ho parlato in dialetto, mi ha capito. Le altre volte non aveva esultato, questa sì: avrebbe dovuto avere un minimo di rispetto per noi ex compagni, di esserci amico, invia messaggi ad alcuni di noi alla vigilia e poi ci esulta in faccia? Una mancanza di rispetto. Mi è spiaciuto, al di là della scelta professionale che ha fatto e che non commento".



Poi torna su Italia-Svezia e il rapporto con Ventura: "Abbiamo accettato le sue scelte e ci siamo fidati, dispiace non essere andati al Mondiale. Se mi invitasse a cena ci andrei, certo: col mister ci siamo salutati e io gli ho sempre obbedito. Ora si riparta col ct giusto, obiettivo vincere tra 5 anni: io avrò 31 anni e sarebbe l'età giusta".



Infine sul suo futuro: "Per me è un sogno giocare nel Napoli da napoletano e mi trovo benissimo. Poi sappiamo com'è De Laurentiis magari domani si sveglia e mi vende (ride, ndr)".