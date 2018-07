Napoli, Insigne: "Ronaldo, dovrai ambientarti alle difese italiane"

Tutti si aspettano anche per la serie A 2018/19 un duello al vertice Juventus-Napoli: il colpo Cristiano Ronaldo sembra aver dato un ulteriore vantaggio ai bianconeri ma Lorenzo Insigne non parte per vinto: "Sono curioso di vedere come il portoghese si adatterà al nostro campionato, le difese italiane sono fortissime. Non potrà vincere le partite da solo, magari si risparmierà per vincere la Champions League che è il loro grande obiettivo. E poi a noi, due stagioni fa in maglia Real Madrid, non aveva segnato...".



L'attaccante azzurro riconosce la grandezza di CR7 ma puntualizza: "Le sue doti non sono in discussione, non si vincono cinque Palloni d'Oro per nulla. Però, per come intendo io il calcio, preferisco Messi" la parole alla Gazzetta dello Sport.



Il Napoli sta provando il metodo Ancelotti: "Trasmette serenità a tutti, ha avuto un ottimo approccio. Fa la doccia con noi, fa gruppo, dialoga. Pure De Laurentiis è più sereno da quando c'è lui! È un po' come quando passammo da Mazzarri a Benitez: da un toscano più duro nel lavoro a un tecnico di di maggiore esperienza internazionale".



Infine, tornando sulla sfida con la Juventus, Insigne torna sul battibecco a distanza con Chiellini: "Ci siamo chiariti in Nazionale. Lui era rimasto male per frasi mie che non voloevano essere irrispettose. A me invece non erano piaciute completamente le sue. Poi a quattr’occhi ci si dice tutto in modo diretto, solo noi sappiamo cosa ci siamo detti".