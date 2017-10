Napoli, Insigne pressa i medici: "Voglio giocare contro l'Inter"

"Contrattura da affaticamento all'adduttore destro": questa la diagnosi ufficiale sull'infortunio che Lorenzo Insigne ha rimediato martedì contro il Manchester City in Champions League. Un problema non serio e che, Sarri dixit, il giocatore dovrebbe aver percepito in tempo chiedendo la sostituzione (arrivata al 56') al momento giusto, eppure la presenza del numero 24 azzurro nel big match di domani sera contro l'Inter rimane in dubbio.



Lo staff medico è conscio del calendario denso di impegni che attende il Napoli: nerazzurri, Genoa, Sassuolo e ancora Manchester City in undici giorni e non avrebbe senso rischiare Insigne per poi perderlo in vista del match europeo, decisivo per le sorti del girone. Ma il giocatore spinge per giocare sabato al San Paolo e, come riporta Il Mattino, avrebbe detto ai medici: "Fate qualsiasi cosa, voglio essere in campo contro l'Inter. Per riposare avrà tempo".



Sarri ascolterà il suo staff e Lorenzinho e poi deciderà. In caso di assenza (o di iniziale panchina) già provati Zielinski e Ounas nel tridente offensivo.