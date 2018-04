Napoli, Insigne: "Perché i tifosi ce l'hanno sempre con me?"

Una nota stonata nella vittoria del Napoli contro il Chievo. Dopo un tiro impreciso Lorenzo Insigne è stato fischiato da una parte dei tifosi: il numero 24 ha reagito in maniera plateale mostrando tutto il suo disappunto (ha mandato al diavolo i suppoter azzurri) e dopo il pareggio di Milik ha portato il dito davanti alla bocca per zittire quanti lo avevano 'contestato'.



A fine gara l'attaccante era ancora arrabbiato e ha festeggiato in maniera composta prendendo presto la strada degli spogliatoi. Qui, secondo quanto riferisce Repubblica, si sarebbe sfogato: "Perché ce l'hanno sempre con me?". Non è infatti la prima volta che i tifosi 'puntano' Insigne: come ricorda il Mattino era già accaduto nel gennaio 2014 durante una sfida contro la Lazio e nel preliminare di Champions League con l'Atheltic Bilbao qualche mese dopo.

IL TWEET DELL'AGENTE