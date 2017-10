Napoli, Insigne: "Non mi aspettavo di partire così. La Var risolve i problemi"

Il Napoli, Sarri, il Barcellona, il calendario, la Var e il mercato: Lorenzo Insigne a tutto campo dal ritiro della Nazionale. Ecco le principali dichiarazioni dell'attaccante azzurro a Rai Sport.



"Non mi aspettavo di partire così forte, però sapevamo delle nostre capacità e della nostra unione di gruppo, e crediamo in quello che ci sta insegnando il mister. Ora dobbiamo mantenere questo ritmo e non è facile, anche se siamo solo all'inizio, bisogna cercare di rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare al meglio. Il fatto di essere lo stesso gruppo dell'anno scorso penso che sia un vantaggio. Siamo i soliti da tre anni, con qualche acquisto in ruoli specifici secondo le richieste del mister. Penso che il nostro segreto sia che quest'anno siamo rimasti tutti uniti con la promessa di fare una grande annata e di vincere qualcosa".



"Sarri vive e parla di calcio tutti i giorni, ci trasmette la sua passione e noi lo ascoltiamo volentieri perché da quando è arrivato lui in campo gli allenamenti anche se alle volte sono un po' pesanti, sono sempre divertenti, come si vede poi la domenica. Il mister fa sentire tutti importanti, anche chi gioca di meno, e lo fa sentire responsabile in questo gruppo. Si gioca a memoria. Anche chi trova meno spazio quando entra dà sempre il suo contributo, e Sarri è contento".



"Un periodo dedicato alle Nazionali? Sta alla Fifa capire certe cose e rivedere cerle. Ogni volta che arriva una chiamata, io sono fiero di essere sempre convocato perché l'ho sempre sognato. Ora bisogna pensare alla Nazionale e alle qualificazioni".



"Il Var sta risolvendo i problemi perché parecchi 'gol non gol' o rigori, non venivano dati, e perdevi una partita per un episodio. Se stiamo tranquilli e seguiamo tutti questo nuovo strumento, andando avanti potrà aiutare. Ci sta che a qualcuno piace a qualcuno no. Ora c'è e dobbiamo farcela piacere. Noi giocatori e gli allenatori dobbiamo solo pensare a giocare, agli episodi pensano gli arbitri e dobbiamo accettare le loro scelte".



"Insigne valutato 100 milioni di euro? E'una cifra di quelle che si dicono... Io sono contento se girano queste voci su di me perché vuol dire che ho fatto, come tanti sanno, grandi sacrifici. Quando senti certe cifre rimani un po' confuso, io però penso solo a lavorare, a migliorare e a fare qualcosa di importante sia con il Napoli che con la Nazionale. In passato alcuni club mi avevano bocciato perché ero bassino, però peggio per loro perché ho realizzato il sogno di giocare con la maglia del Napoli".



"Io ad un passo dal Barcellona? Sono fiero di essere rimasto con il Napoli ma sappiamo tutti che il Barcellona è la squadra più forte al mondo. Mi avrebbe fatto piacere giocare con grandi campioni come Messi e Suarez però ora penso al Napoli e spero di vincere qualcosa di importante con il Napoli".



"Il Psg ha grandi campioni, in certi casi è compito dell'allenatore è non tanto come farli giocare, perché quelli sono grandi campioni, ma come gestirli. Neymar contro Cavani? Ci sta in un anno di litigare, perché una volta l'ho fatto anche io con Mertens per una punizione o un rigore. Ci sta perché c'è adrenalina in campo. Loro si sono chiariti e la cosa importante è quella".