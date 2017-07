Napoli, Insigne: "Juve? Atteggiamenti fastidiosi, non so perché"

C'era anche Lorenzo Insigne a Folgarida, con Allan e Maurizio Sarri, a rispondere alle domande dei tifosi. Ce n'è stata una, in particolare, che l'ha spinto a lanciare la prima sfida alla Juve, anche sul piano dialettico, di questa stagione. Così, a chi gli chiedeva se era possibile rivedere sempre l'atteggiamento aggressivo visto in campo contro i bianconeri sin dall'inizio, l'attaccante partenopeo ha risposto così: "Reagire con eccessiva aggressività non è stata una richiesta del mister, alcune volte ci danno fastidio determinati atteggiamenti. Non so se dipende dai giocatori o glieli impone la società. Quello che posso dire è che, sicuramente, faremo il massimo per partire col piede giusto ed offrire belle prestazioni anche quest’anno".



Con la Juve, del resto, il Napoli dovrà fare necessariamente i conti per realizzare i propri desideri: "Lo scudetto è un sogno nostro e di voi tifosi - ha detto Insigne - cercheremo di giocare come abbiamo finito l'ultimo campionato in cui abbiamo lanciato grandi basi per partire alla grande. Parlare di scudetto è prematuro, ma sappiamo che è un anno importante e cercheremo di dare tutto per arrivare al traguardo scudetto". Diverso è il discorso Champions. "La gara col Real? Abbiamo dimostrato di essere una squadra all'altezza e quella sconfitta ci ha dato forza per un grande finale di campionato".