Napoli, Insigne indica la via scudetto: "Bisogna guardare in casa nostra"

La parola scudetto continua a circolare nel ritiro del Napoli a Dimaro. Lorenzo Insigne, indica ai compagni la strada per poter lottare per il sogno tricolore: "La Juventus? Anche senza Bonucci farà un grande mercato, acquisterà grandi giocatori. Noi, però, dobbiamo pensare a noi e migliorare". Nessuna illusione dunque sulla forza della Juve, ma attenzione rivolta in casa propria con la consapevolezza che gli azzurri possono fare meglio dello scorso campionato.



Il folletto di Frattamaggiore è ormai l'idolo dei tifosi, dopo la firma sul prolungamento di contratto fino al 2022 che lo candida a diventare una bandiera. Il sostegno è legato inevitabilmente anche ai risultati, a partire dal preliminare di Champions che aspetta il Napoli a Ferragosto: "I tifosi ci sono sempre stati, finché faremo bene ci saranno sempre. Cercheremo di ripagare questo entusiasmo. Siamo ripartiti tutti insieme con questa voglia di fare bene, sperando di fare meglio della passata stagione".



Insigne punta a migliorarsi ancora anche dal pinto di vista personale: la scorsa stagione ha chiuso a quota 20 gol, il suo record stagionale, impreziositi da 12 assist. Ancora una volta Sarri gli chiederà anche di difendere, di mettere in mostra quella qualità nel gioco passivo che ha imparato, come ha confessato lo stesso Insigne nei giorni scorsi, negli anni di Benitez.



La fascia sinistra è sua dopo la trasformazione di Mertens in centravanti, e lo sarà anche domani sera nell'ultimo test del Napoli in Trentino, contro il Chievo (diretta in pay per view su Premium Sport): la prima sfida contro una squadra di Serie A darà reali risposte all'allenatore degli azzurri partenopei sulla prima fase di preparazione della squadra che, dopo il ritorno a Napoli, affronterà il primo e il 2 agosto l'Audi cup a Monaco di Baviera, contro Atletico Madrid, una tra Bayern Monaco e Liverpool, prima della trasferta inglese sul campo del Bournemouth e il test nel San Paolo contro l'Espanyol, ultima sgambata prima del Playoff di Champions.