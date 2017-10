Napoli, Insigne: "Il mio idolo è Del Piero"

Lorenzo Insigne si racconta in una breve intervista video con il portale DugOut ricordando i suoi inizi sui terreni di gioco con l'Olimpia Grumese, il primo trofeo personale vinto in un torneo a Torino ("Io ero il più piccolo di tutti, il premio era più grosso di me"), le delusioni delle bocciature dell'Inter e del club granata ("Mi dicevano che ero troppo bassino, ma così ho realizzato il mio sogno") e il primo indimenticabile gol al San Paolo con la maglia del Napoli contro il Parma: "Un'emozione indescrivibile".

Ma tra i tanti messaggi d'amore per Napoli, nella breve intervista l'attaccante azzurro svela anche un retroscena che non farà piacere ai suoi tifosi: "L'ho sempre detto: anche se ai napoletani dà fastidio il mio idolo è Del Piero, per me è stato un grande giocatore e un grande uomo".