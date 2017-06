Napoli, Insigne: "Da piccolo mi svegliavo presto per andare a lavorare..."

"A Napoli abbiamo tutto, il cibo, il Vesuvio, il mare, cose che ci invidiano tutti, ma si parla solo di cattiverie". Lorenzo Insigne chiude la diretta Facebook con i tifosi ergendosi a paladino della propria città. Ormai è un simbolo dopo il rinnovo del contratto ed è da bandiera azzurra che parla, col cuore, alla sua gente.



"Ho fatto tanti sacrifici, già da piccolo per aiutare la famiglia mi svegliavo presto per andare a lavorare. Questi sacrifici vengono sempre ripagati, ora gioco col Napoli e sono fiero di quello che ho fatto. Il mio sogno è sempre stato di giocare a calcio, s'è realizzato e sono molto contento"



"L'esordio fu bellissimo, giocare al San Paolo col Napoli è sempre stato un sogno per me che venivo nel settore giovanile e che facevo il raccattapalle da piccolo. Il gol più bello l'ho segnato in Champions al Borussia Dortmund su punizione: quella partita la vincemmo. I più significativi sono quelli alla Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Tra le partite più importanti c'è anche quella col Real Madrid: non capita tutti i giorni segnare lì"



"Io scherzo un po' con tutti, mi trovo bene con tutti, spero che anche per loro sia lo stesso. Un viaggio lo farei con Sepe. Siamo cresciuti insieme nel settore giovanile. C'è amicizia fuori dal campo, andiamo a cena anche con le famiglie, con i bimbi".



"Come si mangia qui non si mangia da nessuna parte, la pizza migliore è la margherita con provola e pepe. Il piatto che cucina spesso mia moglie è orecchiette, broccoli e salsiccia, ma non lo sto mangiando più perché seguo una dieta". Un altro piccolo sacrificio.