Napoli, Insigne: "Ci divertiamo ma dobbiamo vincere"

Tra due giorni al Bernabeu sarà forse uno dei grandi protagonisti dell'Italia nella sfida decisiva contro la Spagna per le qualificazioni Mondiali. Ma Lorenzo Insigne, secondo alcuni rumors di mercato, avrebbe potuto giocare in un altro stadio, il Camp Nou con la 'proposta' di Raiola al Barcellona. De Laurentiis è stato chiaro nel respingere e allontanare l'ipotesi e ora, in una lunga intervista ad As, l'attaccante del Napoli interviene in prima persona.



"Io sono molto tranquillo. Ho appena rinnovato il contratto e penso solo a giocare con la maglia del Napoli. Questa maglia è il mio sogno, l’ho sempre detto. Voglio restare il più a lungo possibile. Poi, nel calcio non si sa mai: il mercato è impazzito, magari il presidente riceve un’offerta assurda e decide di vendermi (ride ndr)".



Del resto il rapporto con Sarri è solidissimo: "Tutti sanno che con lui sono felicissimo, a volte discutiamo, però in due stagioni abbiamo fatto benissimo. Se siamo arrivati così in alto è grazie a lui, ci ha insegnato tanto. Se un giorno lascerà Napoli, allenerà un top-club, non ne ho dubbi. Io so di dover migliorare, ad esempio devo segnare di più. Lavoro tanto dietro e a volte arrivo stanco davanti alla porta, ma mi piace aiutare la squadra".



Un squadra che ha già conquistato lo scudetto del bel gioco ma naturalmente non basta: "Ci divertiamo anche in allenamento, ma dobbiamo vincere. Ci siamo stancati di ascoltare gente che dice che giochiamo bene, ma non vinciamo niente. Mi fa incazzare! Quest'anno non dobbiamo buttar via nemmeno un'occasione, lo abbiamo capito tutti".