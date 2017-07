Napoli, Insigne ci crede: "Scudetto? Ho pronto il tatuaggio"

In casa Napoli nessuno si nasconde più, l'obiettivo stagionale è lo scudetto e il mercato tra alti e bassi della Juventus alimenta le speranze azzurre, in particolare quelle di Lorenzo Insigne. Dalle colonne della 'Gazzetta dello Sport' l'attaccante rilancia le ambizioni del Napoli invitando i suoi compagni ad approfittare di una Juve indebolita dalla cessione di Bonucci al Milan.

"Bonucci era fondamentale per il loro gioco e questo deve darci più fiducia. La Juve ha perso una certezza nella fase difensiva. E anche con l’anno in più per Chiellini e Barzagli qualcosina può perdere. Juve più vicina? Credo di sì. Lo abbiamo dimostrato già l’anno scorso: siamo arrivati a una lunghezza dalla seconda e a cinque dalla prima. La differenza è che loro non sbagliano mai le partite con le piccole, ma noi siamo maturati. Con Leo (Bonucci, ndr) ho un ottimo rapporto, gli ho mandato un sms di in bocca al lupo".

L'idea fissa nella testa del talento di Frattamaggiore è il tricolore e il messaggio per l'ambiente è molto chiaro: "Sarri ha una grande idea di calcio, tutti dicono che il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia e noi siamo orgogliosi. Però è arrivato il momento di vincere qualcosa, come giusto che sia quando giochi così bene. Spero di continuare a dare una mano ai compagni e di vincere qualcosa con il Napoli. Napoli aspetta lo scudetto da troppo tempo. Diciamo che sono pronto a fare un altro tatuaggio… La mia schiena è ancora libera".

Chiusura, inevitabile, sulla maglia numero 10: "Preciso, non l'ho mai chiesta. Preferisco la 24, giorno in cui e nata mia moglie. Il giocatore si vede al di là del numero - ha detto prima di giurare fedeltà ai colori azzurri - Sono orgoglioso di essere qui e voglio rimanerci il più a lungo possibile".