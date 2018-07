Napoli, Insigne: "Bonucci-Juve? Non si è lasciato bene..."

"Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornare alla Juve perché non si è lasciato bene". Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, parla di Leonardo Bonucci e del suo possibile addio al Milan dopo una sola stagione: la scorsa estate il suo trasferimento in rossonero sorprese tutti e di certo non piacque ai tifosi bianconeri che infatti hanno fischiato il loro ex beniamino allo Juventus Stadium nella gara di ritorno dell'ultimo campionato.



"Dovesse succedere, qualche tifoso non lo accoglierà bene - spiega Insigne in esclusiva - ma ho un grande rapporto con lui e spero che vada bene per lui, se è questo che vuole". Al netto degli scambi in atto (si parla di Higuain, Caldara e Benatia tra i giocatori che potrebbero approdare al Milan), l'arrivo di Bonucci ovviamente rinforzerebbe ulteriormente la Juve e per il Napoli, e dunque anche per Insigne, non ci sarebbero grandi motivi per festeggiare considerando la rivalità e l'obiettivo scudetto già dichiarato.