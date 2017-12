Napoli, Insigne ancora in dubbio per la Fiorentina

Spento, inceppato e nervoso. Il Napoli che esce da Rotterdam saluta la Champions League e deve guardarsi dentro per capire cosa non va, per evitare una vera e propria crisi. La macchina perfetta costruita da Sarri in un biennio di lavoro dopo un'inizio sprint si è fermata. Serviva il salto di qualità in campionato e la Juventus ha ridimensionato i sogni, togliendo anche ai tifosi qualche certezza.



In Europa, invece, dopo gli ottavi di un anno fa contro il Real, il downgrade corrisponde alla retrocessione in Europa League. Le parole dell'allenatore nel post sottolineano gli evidenti problemi tecnici. Fino a venerdì scorso imbattuto e caratterizzato da un invidiabile gioco offensivo, il Napoli deve ritrovare la strada già da domenica al San Paolo contro la Fiorentina, avversario non certo semplice.



La vittoria è un obbligo per trovare serenità prima del gioco, un nervosismo che si è aggiunto al deficit sul campo ben evidenziato da Sarri nella conferenza stampa post Feyenoord dopo una domanda sugli obiettivi stagionali. Contro la Fiorentina una preoccupazione in più la porta la condizione fisica di Insigne, che probabilmente dovrà continuare a stare fuori per guarire dalla pubalgia. I tifosi spingono per vedere Ounas dal primo minuto al suo posto, Sarri riproporrà, in caso di forfait ancora Zielinski, a bersaglio al De Kuip per regalare 25 minuti di speranza, svaniti in una notte di dolore.