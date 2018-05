Napoli, Insigne: "Ancelotti vincente, De Laurentiis ha scelto così su Sarri"

Lorenzo Insigne accoglie a braccia aperte Carlo Ancelotti ma non dimentica Maurizio Sarri, così l'attaccante del Napoli: "Contento del nuovo allenatore, ha vinto tanto e vederlo sulla nostra panchina farà un effetto incredibile: si apre un nuovo ciclo. Abbiamo solo da imparare, è un vincente e la sua carriera lo dimostra" le parole al Corriere dello Sport.



Ma Insigne avverte i compagni: "Dovremo fare risultati con le nostre qualità. Ancelotti mi ha chiamato, una cosa che fa piacere. Mi ha detto di stare tranquillo perché potremo fare grandi cose".



Questo il saluto a Sarri: "Bisogna dargli merito, ha fatto cose straordinarie: se abbiamo richieste da altri club è merito suo. Il suo addio ci ha spiazzati, credevamo rimanese ma De Laurentiis ha fatto la sua scelta". Poi, qualche indizio di mercato su due compagni: "Non solo il Chelsea vuole Koulibaly ma mi auguro che rimanga. L'addio di Hamsik sarebbe una brutta notizia, ormai è napoletano. Ma ,se qualcuno andrà via, sono sicuro che Ancelotti e la società saprebbero come rimpiazzarlo".