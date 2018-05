Napoli, Insigne: "Ancelotti grande allenatore"

Lorenzo Insigne non si nasconde: all'arrivo a Coverciano nessuno ha voglia di parlare, tranne lui. L'attaccante del Napoli, evidentemente come tutti i tifosi azzurri, ha accolto con entusiasmo l'annuncio ufficiale di Carlo Ancelotti come nuovo tecnico dei partenopei e ci tiene a far sentire la propria voce al riguardo: "Faccio un grosso in bocca al lupo ad Ancelotti e spero che ci darà una grossa mano per affrontare le gare importanti perché, come sanno tutti, lui è un grande allenatore, speriamo ci dia una mano su questo".



"Non me l'aspettavo, ma sappiamo che il nostro presidente ha questi colpi. Sicuramente ha fatto un gran colpo di mercato perché Ancelotti è un grandissimo allenatore. Mi dispiace per Sarri, gli dobbiamo dire solo grazie perché in questi tre anni ci ha dato tanto, ci ha insegnato tanto e se quest'anno siamo arrivati dove siamo è anche merito suo".



Alla domanda sull'obiettivo scudetto, Insigne non risponde, abbozzando un sorriso mentre viene portato via dagli uomini dell'ufficio stampa della Nazionale. Di sicuro, la Juve sa che il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare. Anzi. E il primo a "salutare" Ancelotti è stato Massimiliano Allegri, su Twitter: "La Serie A ritrova un'eccellenza del nostro calcio". Un gesto di grande stile.



Bentornato in Italia @mrancelotti ! La @SerieA_TIM ritrova un’eccellenza del nostro calcio. — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 23 maggio 2018