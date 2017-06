Napoli, Insigne: "A Udine per vincere e rilanciarci"

"Arriviamo carichi a questo nuovo ciclo di partite che ci porta a Natale, vogliamo vincere a Udine e lanciarci verso la sfida decisiva di Champions contro la Dinamo Kiev". E' carico in vista della sfida di Udine Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Premium, commenta il momento degli azzurri: "Veniamo da alcune partite che hanno evidenziato problemi di risultati ma le prestazioni non sono mai mancate e sappiamo che giocando bene arriveranno anche le vittorie. Per questo dico ai tifosi di stare tranquilli e di starci vicini, da qui a Natale non molliamo un centimetro. Da ieri siamo tornati quasi tutti a Castel Volturno dalle nazionali e lavoriamo carichi a duemila, vogliamo fare una grande partita a Udine, sappiamo che è un campo difficile ma andiamo con massimo rispetto e voglia di vincere". Un campo dove Insigne, che quest'anno con la maglia del Napoli non ha ancora trovato il gol, ha segnato con quella della Nazionale: "Sono tranquillo anche se non è ancora arrivato il primo gol della stagione, gioco bene e faccio gli assist, va bene cosi - ha detto Insigne - Al Friuli ho segnato con la Nazionale, speriamo che mi porti bene".