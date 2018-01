Napoli, Inglese: "Non so se sarò all'altezza, non mi vergogno a dirlo"

Cosa farà Roberto Inglese? Non è ancora sicuro che l'attaccante del Chievo, acquistato dal Napoli quest'estate e lasciato in prestito a Verona, si trasferirà già a gennaio al club che ne detiene il cartellino. Di sicuro lui non fa nulla per dissipare i dubbi sia sul futuro, sia sul proprio conto. Anzi: ammette candidamente di averne anche lui.



"Sono di proprietà del Napoli, prima o poi andrò lì - ha detto a Repubblica -. Se succederà subito o a giugno, però, non lo so. Quando ho affrontato gli azzurri in campionato, non mi ha fatto alcun effetto particolare. Non ho ancora respirato l’aria di Napoli e non ho vissuto lo spogliatoio. Ho conosciuto solo Insigne, in Nazionale".



Inglese dovrebbe prendere il posto di Milik come vice-Mertens, aspettando che il polacco si ristabilisca dopo la rottura del crociato. "Nel Napoli non so se sarò all’altezza, non mi vergogno a dirlo. Provo a fare un passo in più, a vedere dove sono i miei limiti".