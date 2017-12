Napoli, Inglese: "La gente la fa facile, ma se stoni tu, stona tutto"

Roberto Inglese è ancora un attaccante del Chievo e si sente ancora un attaccante del Chievo. L'ha acquistato il Napoli in estate, poi l'ha lasciato in prestito lì fino a giugno, ma l'infortunio di Milik e gli evidenti problemi di organico dei partenopei lasciano pensare che il suo trasferimento possa essere anticipato. Ecco come il giocatore ha parlato del suo probabile futuro alla Gazzetta dello Sport.



"Il mio Napoli è iniziato correndo in sede al Chievo alle 7 di sera, il mercato chiudeva alle 11 e bisognava fare in fretta. Dal giorno dopo non ci ho pensato più, sono stato bravo. Solo lavoro, come a Carpi, e credo che Giuntoli abbia scommesso un po' su quello. Ci penserò se ci andrò".



"La gente la fa facile: 'Lì ti mettono la palla sui piedi, vedrai', ma devi saperti allenare con loro. Quando mi sono allenato con Insigne in Nazionale, ho capito un po' di cose. Lì c'è un'orchestra e se stoni tu, stona tutta la musica: stop e passaggio in 11 allo stesso modo e per questo ti rubano il tempo. Per vedere quel calcio lì accendi solo quando c'è il Napoli o il City. Ci saprò stare? Non so, devo trovarmici. Pronto a provarci, poi prenderò atto. Con coraggio e serenità".



"Prima di studiarlo avevo ascoltato l'inno Champions un milione di volte. È più forte di me, la sento e alzo il volume della tv. Una sera l'ho fatto che c'era Elena, la mia fidanzata e lei: "Cosa sai di questa musica?. Niente, ovviamente adesso tutto. Inno composto da Britten, testo in inglese, francese e tedesco, controcanto nella lingua del paese ospitante quando c'è la finale. Sì che ci penso: sentirla in campo dev'essere esagerato. Al San Paolo? Tremano i quartieri vicini, no? La prossima settimana tiferò molto Napoli. E anche City...". Anche perché magari in primavera potrà sentirlo sul campo quell'inno...