Napoli, Inglese a 10 milioni più 2 di bonus: resta al Chievo in prestito

Roberto Inglese è il colpo a sorpresa del Napoli nell'ultimo giorno di mercato. Il centravanti del Chievo, autore di 10 gol nella prima stagione da titolare in Serie A l'anno scorso e già a segno contro l'Udinese alla prima giornata, si trasferirà in azzurro solo dal 2018-19. Giuntoli ha chiuso l'operazione a 10 milioni di euro più bonus.



Il Napoli, dunque, si proietta già nel futuro: i tifosi si aspettavano un rinforzo in difesa o a centrocampo per questa stagione, De Laurentiis ha preferito investire su uno dei giocatori più interessanti della Serie A, anche se in realtà non più giovanissimo. Classe 1991, Inglese havrà l'opportunità di crescere ancora al Chievo e dall'anno prossimo proverà il grande salto.

Benvenuto Roberto, un Inglese nel mondo Napoli #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 31 agosto 2017