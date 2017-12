Napoli in vetta a Natale: l'ultima volta fu scudetto

Considerando la passione per il Napoli e per i cinepanettoni, questo per Aurelio de Laurentiis potrebbe essere chiamato "Un Natale da capolista". Se per l'eventuale titolo di inverno bisognerà attendere l'ultima giornata dell'anno solare, ci sono comunque tanti motivi per sorridere a Castel Volturno: questione di statistiche, numeri e pure corsi e ricorsi che da quelle parti non stonano mai.



Dopo il 3-2 alla Sampdoria che ha consacrato Hamsik come miglior goleador della storia azzurra, il Napoli è arrivato a 45 punti dopo 18 giornate: record di punti assoluto per i partenopei, score del 1987/88 (quando le vittorie portavano due punti) eguagliato con 14 successi, tre pareggi e una sola sconfitta.



Gli azzurri hanno segnato 41 reti finora in serie A, battuto il primato dello scorso anno di 40 mentre il terzo posto spetta alla stagione 1957/58 con 38 gol. Considerando tutte le partite stagionali, siamo a 57 gol: terzo posto assoluto della propria storia, un anno fa erano 59 e due anni fa erano stati 66.



Dopo numeri e statistiche, ecco la cabala. L'ultima volta che il Napoli aveva passato il Natale da capolista della serie A era il campionato 1989/90: al termine di quella stagione arrivò il secondo scudetto della sua storia. Ora Sarri è pronto al tris.