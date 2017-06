Napoli, in vendita quaderni di Higuain a 1 centesimo: "Vale questo"

Sono ormai diverse settimane che Gonzalo Higuain è passato dal Napoli alla Juventus ma non si placano le iniziative dei tifosi partenopei per manifestare il proprio dissenso sul trasferimento dell'argentino. L'ultima trovata è di una cartoleria di Villaricca, in provincia di Napoli, che ha messo in vendita quaderni con in copertina il Pipita al prezzo di un solo centesimo. Il motivo di tale svendita (oltre al crollo di richieste)? Secondo il proprietario del negozio: "e tant vale", cioè Higuain non vale più di così.