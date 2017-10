Napoli in testa da solo: non accadeva da oltre un anno e mezzo

E così siamo in testa da soli. Molto bene. Godiamoci la serata #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 1 ottobre 2017

Il patto scudetto per ora funziona. Il Napoli ha vinto le prime sette partite di campionato segnando 25 gol, più di 3,5 a partita: nel caldo mezzogiorno del San Paolo, tanto temuto da Sarri per l'orario insolito, ha fatto quello che fa abitualmente a qualsiasi orario, su qualunque campo, in questa stagione. Vince segnando almeno tre gol. Qualche ora dopo, a cena abbondantemente consumata, il tecnico si gode la digestione guardando tutti dall'alto verso il basso: è da solo in testa alla classifica grazie al pari dell'Atalanta contro la Juve.



Ci aveva messo 25 anni il Napoli per riprendersi lo scettro solitario nell'era post-maradoniana: era successo dopo un 2-1 all'Inter firmato Higuain l'1 dicembre 2016. Quello scettro l'aveva perso e poi ripreso mantenendolo fino alla notte del sorpasso: Juve-Napoli 1-0, due stagioni fa, segna Zaza nel finale, Allegri timbra la quindicesima vittoria consecutiva e si invola verso il quinto scudetto di fila. Gli azzurri, che si laurearono campioni di inverno, smisero di sognare. Quella notte era il 13 febbraio 2016. Quasi 20 mesi dopo il Napoli è di nuovo davanti a tutti.



Adesso no, adesso è impossibile non sognare. Perché il Napoli ha perso Milik, ma non ha perso neppure una partita in campionato e non ha mai perso la propria identità. Fa parte, anche questo, del patto scudetto, quello che ha portato tutti i big a restare, da Mertens a Insigne, passando per Koulibaly, finendo con Ghoulam e Reina. Oggi i numeri uno in Italia sono loro. Lo dice la matematica, oltre al gioco meraviglioso che mettono in mostra ogni domenica e ogni mercoledì: soltanto loro.