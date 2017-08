Napoli in silenzio stampa: "Noi come l'Italia al Mondiale dell'82"

Tutti zitti. Prima, durante e dopo la partita. Tutti zitti davanti alla tv, è chiaro. Poi c'è qualcuno, come Zielinski, che si lascia andare sui social network, ma la decisione del club è che il Napoli, a Verona, è in silenzio stampa. Saltano le interviste di rito del pre-partita, quelle all'intervallo e pure (soprattutto) quelle dopo la vittoria. E quanto accaduto al Bentegodi, dal Var agli episodi da censura in tribuna, passando per la rabbia finale di Sarri dovuta agli errori della propria squadra, non ha nulla a che fare con questa scelta.



"Vogliamo mantenere alta la concentrazione, diciamo come l'Italia al Mondiale dell'82". La spiegazione la fornisce Lombardo, responsabile della comunicazione del Napoli. Quella squadra, l'Italia Mundial, rimase in silenzio a lungo prima del trionfo, gli azzurri in realtà dovranno tornare a parlare molto presto, perché prima del playoff Champions, Sarri non si potrà sottrarre agli obblighi dell'Uefa.



Tutti zitti, dunque. Non è neppure una novità nel Napoli di De Laurentiis, che di solito restava in silenzio in polemica con i media: in questo caso non sembra che ne siano. Anzi, la stampa intera sta esaltando il gioco degli azzurri, al punto da indicarli favoriti per lo scudetto, in molti casi. Certo, Sarri non è d'accordo, ma in cuor suo spera che i suoi fan abbiano ragione.