Napoli, in Eccellenza ricordano Sarri: "Era un visionario"

In banca di giorno (e Spalletti ci ha scherzato su: "Avesse continuato quella vita, ora farebbe il ministro dell'Economia"), allenatore la sera con un milione di lire al mese di rimborso: questa la vita di Maurizio Sarri diciotto anni fa. L'attuale tecnico del Napoli allenava il Valderna, in Eccellenza toscana, ma fu esonerato dall'allora presidente Riccardo Castrucci: "Siamo coetanei, è una persona seria e innamorata del lavoro. Gli amici mi prendono ancora in giro ricordandomi che sono stato il primo a mandarlo via ma fu un direttivo di dieci persone a prendere la decisione. E dopo l'esonero noi siamo risaliti mentre lui è rimasto a lungo tra i dilettanti..." le parole a La Repubblica.



"Maurizio era un innovatore, eravamo sicuri che avrebbe fatto carriera. Non direi che non l'abbiamo capito, solo che era troppo avanti e a noi serviva un allenatore più realista" le parole del dg dell'epoca Massimo Colucci. Infine, parola al capitano del Grassina: "L'impatto fu spiazzante - dice Gianni Morrocchi -, Sarri si presentò con un faldone di appunti sui giocatori di tutte le categorie. E stiamo parlando di dilettanti... La squadra era con lui, parte dei tifosi no: lo vedevano ancora come il tecnico dell'Antella".