Napoli, il vice-Milik già in casa? "Lui è una punta vera"

Arek Milik è stato operato e non tornerà prima di febbraio, ma il Napoli comunque non interverrà sul mercato degli svincolati (domenica sera si è proposto Gilardino): sarà dunque richiesto un grande sforzo a Mertens, unica punta centrale di ruolo al momento in rosa. Oppure no, forse Maurizio Sarri il vice-Milik ce l'ha già in casa e si chiama Leandrinho.

Approdato nel capoluogo campano nel gennaio del 2017 con la fama di talento dal grandissimo futuro, l’ex gioiello del Ponte Preta sin qui non è ancora riuscito ad esordire con la prima squadra, ma ha già fatto intravedere buone cose con la Primavera. Il suo agente, Joao Santos, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo ha candidato a sostituto dell'attaccante polacco: “E’ prematuro dire che Leandrinho sostituirà Milik, lui però dimostrerà all’allenatore che è pronto. Lui è più una punta che un esterno. A Dimaro non l’abbiamo visto agire da centrale perché il Napoli aveva ancora altri giocatori in quel ruolo, Leandrinho però è una punta vera”.

Il brasiliano potrebbe dunque tornare utile per le sfide di campionato da qui al mercato di gennaio, quando secondo la Gazzetta dello Sport, verrà anticipato l'arrivo in Campania di Roberto Inglese. Oppure anche oltre la sessione invernale, perchè Inglese è sì già stato acquistato dal Chievo, ma da Verona fanno sapere che hanno intenzione di tenerlo: "Quello che è stato stabilito col Napoli prevede che il calciatore resti con noi fino a giugno" ha detto il ds gialloblu Giancarlo Romairone ai microfoni di Radio Crc.