Napoli, il tatuatore di Hamsik rivela: "Ha già prenotato i colori dello scudetto"

Al bando la scaramanzia. Ormai in casa Napoli non è più tabù pronunciare la parola scudetto, obiettivo stagionale in pratica dichiarato. La conferma arriva dal tatuatore di Hamsik. Enzo Brandi ha infatti rivelato a Radio Crc un retroscena sul capitano azzurro: "Mi ha detto che se dovesse laurearsi campione d’Italia si farebbe un tatuaggio: ha già prenotato i colori dello scudetto".



Intanto il centrocampista slovacco ha deciso in qualche modo di portarsi avanti: "Marek si è tatuato questa mattina un’aquila fenice, penso che sia propiziatoria. Ultimamente sta tirando certe bombe, ma la palla non entra: Maradona è lì, il record di gol lo vive con serenità e mi ha garantito che il giorno dopo che lo raggiungerà sarà nel mio studio".



La rete dell'aggancio potrebbe arrivare mercoledì sera in Champions al San Paolo. A proposito della sfida con il City e del momento della squadra di Sarri, Hamsik ha sottolineato: "Contro il Sassuolo siamo stati padroni della gara fin dall'inizio. Abbiamo prontamente reagito al gol del pareggio e lì c'è stata la svolta del match. Stiamo bene e lo stiamo dimostrando in queste gare, ora ci aspetta un duello molto importante in Champions League contro il City”