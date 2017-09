Napoli, il silenzio stampa continua

Tutti zitti, come a Verona. Anche prima e dopo la gara con l'Atalanta, il Napoli sceglie il silenzio. Forse scherzando, o magari no, una settimana fa l'addetto stampa del club spiegò la decisione rivelando che avrebbero fatto "come l'Italia al Mondiale del 1982". Quella Nazionale, travolta dallo scandalo scommesse prima e dalle critiche per i brutti risultati nella fase a gironi poi, trovò la forza anche dal silenzio stampa per arrivare fino al trionfo di Madrid nella finale contro la Germania.



Ma perché a Napoli, da De Laurentiis a Sarri, hanno deciso tutti di non parlare? La motivazione ufficiale è quella di "mantenere alta la concentrazione" e al Bentegodi si pensava (ma neppure troppo) che la testa fosse rivolta al playoff di Champions. Invece il silenzio continua: magari si aspetta la fine del calciomercato, dove ora è emerso un caso Reina (oggetto del desiderio del Psg), o forse è scaramanzia o addirittura polemica nei confronti dei media che hanno alzato l'asticella degli azzurri, per molti diventati favoriti nella corsa allo scudetto, persino davanti alla Juve.



Tutte supposizioni, ovvio: il Napoli, del resto, diverte già molto in campo e non ha bisogno di farlo anche fuori. Non si tratta, in realtà, neppure di un silenzio stampa integrale, perché Jorginho, ad esempio, ha parlato in esclusiva a Premium durante la settimana. Che a Sarri non faccia piacere parlare dopo le gare (come alla maggior parte degli allenatori) è noto: bisognerà aspettare la Champions, dove è obbligato a farlo dalla Uefa, per riascoltare la sua voce.