Napoli, il ritorno di Milik: convocato dopo 4 mesi dall'infortunio

Il Napoli può sorridere: Arek Milik è stato convocato infatti da Sarri per la trasferta contro il Bologna al Dall'Ara in programma sabato sera. La chiamata arriva dopo 4 mesi dall'infortunio rimediato dall'attaccante polacco, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel corso della partita contro la Danimarca lo scorso 8 ottobre. La punta ha bruciato le tappe e il 12 gennaio è rientrato in gruppo. Ora finalmente gli azzurri avranno un'importante arma a disposizione in più.

Finalmente! Sono convocato per Bologna. Non vedo l'ora di tornare a campo e giocatr — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) 3 febbraio 2017