Napoli, il restyling del San Paolo si farà: accordo col comune

Dopo settimane di tira e molla, trovato un accordo tra Napoli e comune per i lavori di ristrutturazione dello stadio San Paolo: la svolta, come riporta Il Mattino, è arrivata ieri dopo un vertice in Prefettura a cui ha preso parte anche Aurelio De Laurentiis. Il restyling sarà fatto una volta avuto in mano il calendario degli impegni del Napoli, procedendo passo dopo passo ma chiudendo i lavori nel minor tempo possibile: operai al lavoro su quattro turni, notti comprese, dal lunedì al venerdì e nessun rischio di "trasloco" per le partite di Champions League.



Nonostante l'accordo, rimangono gelidi i rapporti tra il presidente azzurro e Luigi De Magistris, ancora irritato dalle dichiarazioni recenti del patron sui ritardi per i lavori dello stadio ("il sindaco vuole fare un favore al fratello che deve fare i concerti" dato che Claudio De Magistris lavora nel settore della musica). De Laurentiis avrebbe esordito così nell'incontro: "E ora cosa gli dico ad Ancelotti? Che il San Paolo non funziona, non è pronto? Ho fatto degli investimenti importanti in questa stagione sull'allenatore. Che devo fare, andarmene a giocare in serie B o altrove?".