Napoli, il papà di Reina: "Pepe e De Laurentiis non facciano i bambini"

Il futuro di Pepe Reina al Napoli è ancora in bilico e le ultime dichiarazione di De Laurentiis ("Si avvia ad una certa età, serve anche pensare al futuro") non hanno aiutato a fare chiarezza sul caso.



Ci prova allora Miguel Reina, il papà del portiere azzurro, a fare ordine: "Dopo le critiche con la Spagna, gli ho scritto dei messaggi dicendogli di andare avanti perché gli errori li commettono tutti - la dichiarazione a Radio Crc -. So che è successo qualcosa tra De Laurentiis e Reina, ma non devono comportarsi come bambini. Devono sedersi intorno ad un tavolo e parlarsi faccia a faccia".



Miguel Reina nega che siano arrivate offerte: "Mio figlio mi ha giurato, da padre di cinque figli, che non conosce l’esistenza di un’offerta di un altro club. La sua famiglia a Napoli è felicissima e se c’è stato un problema con De Laurentiis devono chiarirsi perché parliamo di due adulti e per il bene di tutte le parti in causa il problema deve risolversi quanto prima. La relazione tra Pepe e la società è sempre stata cordiale per cui mi ha sorpreso tutto ciò che è accaduto. Le persone serie nei momenti difficili devono metterci la faccia".