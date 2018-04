Napoli, il gol di Koulibaly fa impazzire anche i sismografi

Difficile quantificare l'esultanza dei tifosi al momento del gol di Kalidou Koulibaly contro la Juventus? Un'idea di massima arriva direttamente dai sismografi della rete sismica nazionale: come riportato da Simone Atzori dell'INGV su Twitter, infatti, dalle parti di Fuorigrotta si è assistito a una piccolissima scossa sismica. Per fortuna senza danni ma solo di felicità.

Fans reaction in recorded by @INGVterremoti in Naples, with response spectra. @SimoneAtzori73 @sscnapoli #napoli #ForzaNapoli #JuveNapoli pic.twitter.com/YQqs6PcBZj