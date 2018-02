Napoli, il dottor De Nicola: "Milik pronto fisicamente, non mentalmente"

Quando torrnerà in campo Milik? Dopo le parole di Sarri nella conferenza stampa pre-Lipsia arrivano quelle di Alfonso De Nicola, medico sociale degli azzurri. "Personalmente credo sia pronto già da un bel po' di tempo. Il problema è che essere pronti fisicamente non significa esserlo moralmente e mentalmente", le parole a Radio Punto Zero sull'attaccante polacco che è rientrato in gruppo lo scorso 31 gennaio.



"Dopo il primo infortunio Milik ha avuto un recupero lampo - aggiunge De Nicola - ma quando si è rotto l'altro ginocchio son venuti fuori tutti quelli che dicevano: 'Hai avuto un recupero troppo veloce'. Da tecnico vi dico che non è affatto vero".



Il dottore azzurro ha quindi affrontato anche il discorso relativo a Ghoulam: "A detta di esperti, il secondo infortunio non ha nulla a che vedere col vecchio intervento. Noi cerchiamo di capire il ruolo della ricerca e siamo aperti a tutto. Mi fa piacere qualcuno dica sia colpa mia, piuttosto mi facessero capire come si fa ad evitare un'altra volta".