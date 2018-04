Napoli, il club: "Noi vinciamo facendo leva solo sulle nostre forze"

Un disperato grido d'orgoglio. Si può definire così quello che il Napoli pubblica sul proprio account Twitter: è la lettera di un tifoso, anche se non è specificato che lo sia. E il club la sceglie probabilmente tra le tante, oppure utilizza semplicemente lo stratagemma, per far capire al mondo la vera essenza del tifo per la propria squadra del cuore dopo la sconfitta di Firenze che ha mandato quasi definitivamente in frantumi il sogno scudetto.

Ieri, dopo la partita, ho chiamato mio figlio. Era molto triste. Gli ho detto che non doveva esserlo, ma lui: «la frustrazione va oltre la tristezza».

Gli ho risposto che «si deve accettare la sconfitta con orgoglio quando ci si è battuti a testa alta e con il cuore». pic.twitter.com/PwKzZpTIVY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 30 aprile 2018

Essere “azzurri” significa vincere facendo leva soltanto sulle proprie forze. Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio #ForzaNapoliSempre.

Ma veramente sempre pic.twitter.com/MdBok01Jdf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 30 aprile 2018

