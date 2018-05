Napoli, il club: "Juventus, offeso Insigne: siamo indignati"

Una bara di Insigne mostrata (involontariamente?) in una diretta Instagram, una foto con insulto al Napoli pubblicata in una story. Douglas Costa si è contraddistinto in questo finale di stagione per magie, dribbling, assist e anche gol decisivi, durante la festa scudetto della Juve ha fatto infuriare il club partenopeo: "Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus oggi - si legge sul profilo Twitter partenopeo -. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. È inaccettabile".



Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus oggi. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. E’ inaccettabile #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HDvTHJWNDF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 19 maggio 2018

Cori contro il Napoli, alcuni goliardici, altri offensivi, si erano sentiti allo Juventus Stadium per tutta la partita contro il Verona: quello che ha dato fastidio al club partenopeo, però, è stato il comportamento dei giocatori che durante la festa, sui propri profili social, hanno inquadrato (con video o foto) le scritte offensive mostrate dai tifosi.