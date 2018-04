Napoli, il club: "Abbiamo dormito in pochi, notte di emozioni"

Napoli sta fremendo. La città, la squadra, il club. La vittoria dello Juventus Stadium non è un trionfo, ma era un passo imprescindibile per arrivarci e ha già scatenato la festa. Il post pubblicato alle 17.12 dal profilo twitter ufficiale della società lascia intende quale sia stata e quale sia l'atmosfera: "Passata la sbornia possiamo dire che è stata una serata straordinaria e una notte piena di emozioni. Abbiamo dormito in pochi ! È bello essere tifosi del Napoli".



": è su questo concetto che bisogna soffermarsi e dal quale la squadra deve ripartire per giocare a mille all'ora il finale di stagione: l'entusiasmo con il quale i sostenitori azzurri hanno accompagnato i giocatori verso lo scontro diretto è stato contagioso. Il Napoli non è al top della condizione, la stella Mertens è visiibilmente in calo, eppure dalla sconfitta della Roma in poi, la presenza del popolo partenopeo accanto ai beniamini non è mai mancata. Ha detto bene Sarri dopo la partita: "Chi non era a Napoli, quando siamo partiti per Torino, non può capire". Chi non c'era riguardi le immagini. Forse un po' capirà quant'è bello non solo essere tifosi del Napoli, ma anche giocare e vincere per tifosi così.