Napoli, Hysaj: "Sconfitta col Liverpool pesante ma riusciremo a migliorare"

Il Napoli è reduce dal pesante ko contro il Liverpool ma Elseid Hysaj chiarisce che in casa azzurra il morale è alto: "C'è un nuovo allenatore e abbiamo due-tre cose da imparare, in campo riusciremo a migliorare ed essere forti".



La fiducia, spiega il laterale a Sky, arriva dalla panchina: "Ancelotti è un grande allenatore, ci dà la serenità giusta per essere tranquilli e pensare ai nostri errori".



I campani torneranno in campo domani sera contro il Borussia Dortmund: "Sono partite belle da giocare per ognuno di noi, è stimolante sfidare calciatori del livello di Reus e Gotze: è un’occasione per dimostrare che stiamo bene".