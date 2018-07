Napoli, Hysaj: "Crediamo allo scudetto, anche l'Inter per il tricolore"

"Ho una clausola, se qualcuno mi avesse voluto l'avrebbe pagata. Ma sto bene a Napoli e penso solo alla squadra". Elseid Hysaj (accostato nelle ultime settimane al Chelsea) si toglie dal mercato e si proietta sugli obiettivi degli azzurri: "Lo scudetto? Noi crediamo in tutte le competizioni, poi vedremo come andrà a finire".



Il terzino albanese, alla sua quarta stagione con i campani, ha le idee chiare sulle formazioni in grado di ambire al tricolore: "Con Ronaldo alla Juventus e Ancelotti al Napoli sarà una bella lotta, c'è anche l'Inter e sarà un campionato bellissimo che vedranno in tutto il modo".



Sui primi giorni di impatto con il nuovo tecnico il laterale sottolinea a Sky: "Il mister ha le sue idee e noi stiamo cercando di migliorare. Lui gioca di più sugli esterni con i terzini e lavoriamo per arrivare al più presto a quello che chiede".