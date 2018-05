Napoli, Hamsik: "Un onore giocare per Ancelotti"

Marek Hamsik continuerà a ruggire per il Napoli. Appena finito il campionato l'agente dello slovacco aveva spaventato i tifosi, poco dopo era stato il turno del padre del giocatore, il futuro del capitano sembrava parlare cinese e invece...e invece è arrivato Carlo Ancelotti e Marekiaro vuole provare a vincere con lui: "Ci siamo sentiti al telefono - ha svelato Hamsik dal ritiro della sua nazionale - È un grande allenatore e sarebbe certamente un onore lavorare con lui. De Laurentiis ha portato a Napoli un allenatore che ha vinto in carriere più di 20 titoli, questo rappresenta una sfida importante per noi. Quando uno è abituato a vincere, di conseguenza, ha una mentalità vincente".

Il futuro sembra tingersi di azzurro ("Non c'è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo riguardo il mio futuro. Sono ancora un giocatore del Napoli. Ho un contratto con il Napoli per tre anni"), mentre al passato sbollita la rabbia si può guardare con orgoglio: "Per la prima volta nella storia abbiamo totalizzato 91 punti, un numero enorme, ma non è stato sufficiente per lo scudetto: purtroppo non siamo stati in grado di invertire la tendenza degli ultimi anni, ma dobbiamo essere orgogliosi per quanto fatto. Ci riproveremo di nuovo".

Infine un pensiero per Maurizio Sarri: "Non dimentichiamo il lavoro di Sarri. In tre anni ha cambiato totalmente la squadra, abbiamo raggiunto i top team europei. Nelle big gli allenatori cambiano ogni tre anni, è normale. Non prenderei il suo addio in maniera tragica, ma mi dispiace perché ha lavorato benissimo con la squadra. Probabilmente è arrivato un punto in cui non si può dare di più. Per fortuna il presidente ha mantenuto la calma e ha portato un grande allenatore al suo posto".