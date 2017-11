Napoli, Hamsik: "Sosta? Sarri non è contento. Il Milan resta fortissimo"

"La sosta è servita, anche se tredici calciatori sono stati con le Nazionali. Sarri non era contento di questo, ma siamo pronti e carichi per ripartire e restare al primo posto. Vogliamo fare bene, non sarà facile. Con Milan e Shakhtar saranno sfide importante, ma pensiamo prima alla gara di sabato. Poi al resto". Marek Hamsik prova a prendere per mano il Napoli dopo la pausa mettendo in guardia i compagni in vista della sfida di sabato al San Paolo.



"La classifica dice altro, ma i rossoneri restano fortissimi e ci metteranno in difficoltà. Dovremo essere pronti e a reagire, giocando come stiamo facendo da inizio campionato. Tredici punti di distacco sono tanti, tutto è aperto perché siamo ancora a inizio stagione. Ma noi pensiamo a noi stessi, non alle altre. Le prime cinque squadre sono ravvicinate in classifica, ogni gara sarà importante" sottolinea il capitano azzurro.



Quanto alla lotta scudetto Hamsik ritiene che la squadra da battere sia la Juventus ("Noi però le siamo vicini o forse siamo allo stesso livello. Forse ci manca ancora qualcosina, ma vogliamo finalmente vincere questo scudetto") mentre sul gol che lo separa dal record di Maradona non si nasconde: "Certo che ci penso, ma sembra che altri ci pensano più di me, quando arriverà, arriverà. Ne ho segnati tanti, in ogni campionato, quindi sono tranquillo. Piuttosto penso alla squadra e ai risultati, quelli contano di più dei record personali".



Impossibile infine non parlare della clamorosa eliminazione dell'Italia: "Il vostro calcio è tra i migliori del mondo, ma l'Italia deve migliorare. Come strutture è dietro ad altri Paesi. Bisogna lavorare tanto sotto questo aspetto, anche la Slovacchia sta costruendo stadi nuovi e moderni. Questo da voi manca. E' difficile dare un consiglio, dopo la tragedia si può solo migliorare. Il calcio italiano si guarderà allo specchio e risolverà i problemi, bisogna essere positivi".