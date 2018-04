Napoli, Hamsik: "Siamo delusi"

Marek Hamsik non nasconde lo stato d'animo in casa Napoli dopo il pareggio al Mapei Stadium. "Siamo delusi, sapevamo che il Sassuolo sarebbe stato un avversario difficile, ma volevamo vincere" scrive il capitano azzurro sul proprio sito ufficiale.



"Abbiamo avuto la superiorità, ma non è bastato" aggiunge il centrocampista slovacco, ieri entrato a un quarto d'ora dal termine. La frenata rende molto complcata la rincorsa alla Juventus, ora a +4 in classifica.



D'altra parte Sarri, nel post-partita, non ha voluto parlare di scudetto chiarendo che l'obiettivo della sua squadra è "ottenere il prima possibile il record di punti, arrivando a quota 87". Parole che sanno di resa.