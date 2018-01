Napoli, Hamsik sfida la Juve e...Verdi: "Verrà al S.Paolo e vedrà"

"Nel testa a testa con la Juventus conteranno tanti aspetti, anche quello dei nervi saldi. Ogni partita deve essere come una finale, non solo lo scontro diretto a Torino". Lo ha detto Marek Hamsik, che oggi ha depositato al Museo Nazionale di Napoli nella mostra "Napoli nel mito" la maglia con cui ha segnato il gol numero 116 con il Napoli, superando Maradona come massimo bomber azzurro. "Sappiamo che da qui in avanti ogni punto vale molto - ha aggiunto Hamsik - la Juve ne perderà qualcuno, come anche noi, ma l'importante sarà come si arriva alla fine".

"Stiamo facendo tutto il possibile per portare a Napoli la coppa dello scudetto, questa città se lo merita. Ci pensiamo tantissimo, ormai dopo oltre venti giornate siamo là e combattiamo per arrivare primi alla fine". "Tutto il gruppo ha in testa il titolo - continua il capitano azzurro - ci aspettano partite sulla carta facili ma sul campo difficili e allora dobbiamo tenere la testa bassa e portare a casa più vittorie possibili. Ora ci aspetta un mini ciclo al San Paolo a partire da domenica quando sicuramente verranno in 50.000: vogliamo sfruttare queste partite e provare a vincerle tutte. La nostra forza sono anche i nostri tifosi".

"Domenica verrà Verdi al San Paolo? Non ho niente da dirgli, sentirà quello che dirà il pubblico", ha detto Hamsik rispondendo ai cronisti sul "no" dell'attaccante del Bologna al trasferimento in azzurro. Sul mercato il capitano ha poi spiegato che "la nostra rosa è ampia e quelli che vengono chiamati in causa hanno risposto bene finora. Non so cosa stia facendo la società, ma la squadra è pronta ad affrontare la stagione fino alla fine bene, stiamo bene atleticamente come abbiamo dimostrato a Bergamo dopo la sosta e questo è un segnale importante".