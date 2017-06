Napoli, Hamsik: "Se vinco lo scudetto potrei anche ritirarmi"

Marek Hamsik non rinuncia al sogno scudetto: "Siamo a un terzo della stagione, si decide tutto più avanti: io ci credo e non è un modo di dire, spero non vinca ancora la Juventus".



Il capitano del Napoli ci crede così tanto da fare un fioretto di quelli seri: "Se vincessimo il campionato, il giorno dopo potrei anche ritirarmi... - le parole al Corriere dello Sport -. Non riesco neanche ad immaginarmi che razza di festa farebbe questa incredibile tifoseria". E la Champions League? "Vincerla significherebbe dire che sei il più forte al mondo, il club avrebbe una statura internazionale. Ma credo sia impossibile per noi battere le superpotenze europee anche se credo tanto in questa squadra, forse ci manca un po' di continuità ma io conosco i miei compagni, infilando un filotto di tre-quattro vittorie cambierebbe tutto".



Hamsik ricorda anche le offerte rifiutate dalle big italiane: "Sì, mi hanno cercato Juventus, Milan e Inter ma in Italia per me esiste solo il Napoli". All'estero, invece, avrebbe scelto il Manchester United: "Mi ha folgorato da ragazzo, quando vidi la pazza vittoria in finale di Champions 1999 contro il Bayern: rimasi stordito dai tifosi, l'atmosfera, le maglie".



Lo slovacco, comunque, ha cuore solo azzurro: "Prima di trasferirmi qui, studiai la storia del club e mi piacque; il resto lo ha fatto De Laurentiis, con il quale ho un rapporto straordinario. Uguale con questa città, nella quale non mi è negato niente".