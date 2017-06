Napoli, Hamsik: "Se vinciamo il tricolore? Mi tatuo lo scudetto sulla schiena"

Il Napoli, nonostante sia ancora aperta la lotta per il secondo posto con la Roma, inizia a pensare alla prossima stagione. Con un pensiero ben preciso e insistente: il tricolore atteso dal lontano 1990. A tal proposito Hamsik svela, nella diretta social con i tifosi sul profilo Facebook del club, cosa farebbe in caso di scudetto: "Un enorme tatuaggio, ho spazio sulla schiena, speriamo di farcela, lo vorrei sulla pelle".



Intanto il capitano azzurro nella sfida di domenica prossima contro la Sampdoria può raggiungere e sorpassare un mostro sacro come Diego Armando Maradona:. "Spero di superarlo presto, sarà una grande cosa per me superarlo come reti nel Napoli (il primato, a quota 115, è a un solo gol di distanza ndr). Sarà qualcosa di storico, anche perché sono un centrocampista. Sarò ancora di più nella storia del club, anche se forse verrò superato".



Hamsik indica poi i gol più belli realizzati in queste dieci stagioni: "Col Milan sono partito dall'area nostra, ma anche quello con la Juve del 3-2, il più importante quello in Coppa Italia nel 2-0 in finale contro la Juve. Sono quelli che ho più nel cuore".



Due infine gli idoli del centrocampista slovacco quando era un bambino: "Nedved per la sua carriera e per il cammino simile che abbiamo fatto, ma anche Zidane per la classe".