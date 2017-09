Napoli, Hamsik: "Scudetto? Siamo convinti di poterci riuscire"

Lo scudetto, la fedeltà al Napoli, Maradona e persino il Vesuvio: Marek Hamsik ha parlato un po' di tutto in un'intervista rilasciata a Il Mattino: ecco le sue principali dichiarazioni.



"Napoli è la mia vita, non ho mai avvertito la necessità di cambiare. Ecco perché sono ancora qui. Scudetto? Presto per dirlo, la strada è ancora lunga e la Juve è una macchina da guerra. Non ci ha chiesto nessuno di vincerlo, siamo noi convinti di poterci riuscire. Sappiamo che questa è la stagione giusta per poter vincere qualcosa di molto importante. Ci stiamo provando, il nostro inizio di campionato è la dimostrazione che siamo molto determinati".



"Record di gol? Diego è un Dio, l'idea di superarlo in classifica regala una bella sensazione. Ma non ci penso. Adesso per fortuna la squadra non ha bisogno dei miei gol e questo è un sollievo. Ci sono tre tenori là davanti, sicuramente mi pesano di più i cambi. L'ho detto anche a Sarri, ma a nessuno piace uscire, mica solo a me. I cori razzisti che inneggiano all'eruzione del Vesuvio? Danno tanto fastidio. Secondo me lo fanno perché ce lo invidiano... Mica sono tanti i vulcani in Europa".