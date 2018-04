Napoli, Hamsik: "Scudetto? Non facciamoci prendere dal panico"

Marek Hamsik carica il Napoli, impegnato nel duello scudetto con la Juventus. "Non c'è motivo di farsi prendere dal panico, sarebbe la cosa peggiore. Fortunatamente, abbiamo ancora lo scontro diretto allo Stadium. Ci sono nove gare rimanenti alla fine della campionato, molte cose possono cambiare" spiega al quaotidiano Pravda.sk il capitano azzurro, premiato come migliore giocatore slovacco del 2017 (Skriniar è arrivato secondo).



Domenica contro il Genoa Hamsik è stato però costretto a lasciare il campo dopo 20 minuti: "Ho sentito dolore al muscolo della coscia destra e ho deciso di fermarmi. Non so quando potrò rientrare, spero il prima possibile. Aspetto di sostenere gli esami: mi auguro di tornare presto per poter aiutare la squadra in questo difficile finale di stagione".



L'AGENTE: "MAREK MI HA TRANQUILLIZZATO"

A Radio Kiss Kiss è intervenuto Martin Petras, uno degli agenti del centrocampista: "Tornerà stasera a Napoli, domattina ha le visite di controllo. Mi ha detto di aver sentito una fitta, non dovrebbe essere niente di grave. Ieri sono stato con lui, ha camminato regolarmente ed anche lui crede e spera che non sia nulla di serio".