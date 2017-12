Napoli, Hamsik: "Scudetto, ci crediamo: ho lasciato il posto per il tatuaggio"

Marek Hamsik ha un chiodo fisso nella testa e non è certo il record di gol di Maradona: "Sembra un incubo per i tifosi più che per me". Allo slovacco ormai "mezzo napoletano dopo dieci anni qui" interessa solo una cosa: "Lo scudetto è il mio sogno più grande". Di più, è un obiettivo.



"Ho perso il conto dei tatuaggi - ha detto a Radio Kiss Kiss -. Sto conservando lo spazio per uno importante. Ci crediamo”. A cosa, si capisce. "Vincere il titolo in questa città sarebbe meraviglioso, non so ancora immaginare la festa che ci sarebbe. Lo spero tanto per i tifosi, per te, la città se la merita. Ma c'è tempo, stiamo facendo bene, la strada è quella giusta, abbiamo iniziato bene. Non dobbiamo montarci la testa, continuiamo a correre e dimostriamo che siamo forti".



Il primo ostacolo si chiama Udinese: due anni fa, con l'espulsione di Higuain, da quelle parti sfumò il sogno: "Udine è un campo ostile, due anni fa abbiamo fatto fatica e col cambio di allenatore (Oddo al posto di Delneri, n.d.r.) sarà una partita difficile. Match point scudetto con la Juve? Non lo so, è la quindicesima giornata, manca tanto, giocheremo davanti ai nostri tifosi e per loro sarà dura".



Un passaggio anche sulla Champions: "Con lo Shakhtar è stata una grande vittoria, il gol di Insigne è stato tanta roba. Dobbiamo sperare che il City riesca a battere lo Shakhtar nell’ultima giornata. È una squadra costruita per vincere tutto e possono farcela. Hysaj vuole ritrovare il Real Madrid? A me piacerebbe prendere il CSKA Mosca agli ottavi, e magari più avanti il Real Madrid".