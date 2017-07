Napoli, Hamsik: "Sappiamo che siamo forti, crediamo allo scudetto"

Terzo giorno di ritiro per il Napoli in Trentino e prima conferenza ufficiale della stagione. Dalla sala stampa di piazza Madonna della Pace a Dimaro, Marek Hamsik, al decimo anno e all'undicesimo campionato con la maglia azzurra, ha presentato la nuova stagione parlando apertamente di scudetto ("Ci crediamo"), mentre sul mercato è fatta per Mario Rui, che lunedì sosterrà le visite mediche di rito.

Le parole del capitano degli azzurri: "Vedendo la seconda parte dell'ultimo campionato allo scudetto ci crediamo, da gennaio a maggio è stato un cammino incredibile, sappiamo che siamo forti e se ripetiamo quelle partite ce la possiamo fare, ma non sarà facile perché le milanesi si sono rinforzate tantissimo. Noi comunque guardiamo a noi stessi".

Per Allegri vince lo scudetto chi vince 7-8 partite sporche... "Il Napoli è bello il 97% delle volte, è quello il nostro DNA. La Juve è diversa. Noi ci basiamo sul bel gioco, grande tattica e forza difensiva. Abbiamo fatto il massimo lo scorso anno, 86 punti e siamo arrivati terzi: non si vede così spesso".

"Sarri è il primo che crede allo scudetto. Abbiamo dimostrato di potercela fare, ma per vincere dobbiamo sbagliare pochissimo, questa sarà la differenza: l'anno scorso abbiamo perso qualche punto per strada e non va bene, la crisi di ottobre ci è costata il campionato. Serve una stagione straordinaria per vincere qualcosa".

"Questo è il mio Napoli più forte, è quello che mi diverte di più e fa vedere un gran calcio. La società è stata brava a mantenere tutti i campioni e questo ci dà ancora più forza, ci sentiamo ancora più uniti, per adesso non è andato via nessuno ed è la conferma che questa squadra vuole arrivare al vertice".

Molti tifosi del Milan hanno elogiato Hamsik per aver voltato le spalle a Raiola: "Sono orgoglioso di questo, sono molto contento di quello che ho fatto al Napoli e della mia decisione di restare fedele al Napoli. L'ho fatto con grande piacere, col cuore, sono soddisfatto di me stesso e voglio continuare così. L'obiettivo più bello è quello di cui parliamo da anni...".

In conclusione un giudizio sul nuovo acquisto Ounas ("Ho belle sensazioni, è un ragazzo giovane con bella rapidità e grande tecnica, ma ci vorrà tempo per adattarsi al calcio italiano") e un messaggio a Pepe Reina: "E' un giocatore straordinario, il numero uno dello spogliatoio, sarebbe importante confermarlo".