Napoli, Hamsik saluta Reina: "Ci mancherai tanto"

Ieri sera la festa d'addio, oggi il post di saluto del capitano. Sono giorni emozionanti per Pepe Reina che a fine stagione, alla scadenza del contratto, passerà al Milan. Il portiere ha salutato Napoli in una festa sul lungomare napoletano, a Coroglio, con 250 invitati lanciando il messaggio "Sarete sempre nel mio cuore".



Concetto che esprime anche Marek Hamsik su Instagram: "Sei stato un grandissimo compagno di squadra, uno dei migliori: leader e uomo vero. Ci mancherai tanto, in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Grazie per questi anni, non ti dimenticheremo".