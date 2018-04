Napoli, Hamsik regala a Maradona la sua maglia: "Sei stato il più grande"

Un regalo per Maradona da parte di chi lo ha 'superato' al Napoli. "Ciao Diego, sono qui con questa maglia che per me è una maglia speciale perchè è quella con la quale ti ho raggiunto quando ho segnato a Torino il 115° gol nella storia del Napoli e per me è un grandissimo onore stare vicino ad un campione come te. Ti ho pensato subito e vorrei regalarti questo pensierino: la maglia con dedica: 'A Diego il più grande di sempre, con stima e affetto'. Spero che ti piaccia. Un abbraccio forte e sempre forza Napoli".



Questo il videomessaggio postato da Marek Hamsik sul proprio profilo Instagram per annunciare il dono all'ex fuoriclasse argentino che aveva fatto i complimenti al centrocampista slovacco e attuale capitano azzurro.