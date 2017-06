Napoli, Hamsik: "Quanto ci manca Milik... meritavamo più punti"

Marek Hamsik non si dimentica del Napoli neanche in nazionale, ecco le parole del centrocampista dal ritiro della Slovacchia: "I nostri ultimi risultati non sono stati dei migliori ma abbiamo giocato buone partite e ho anche segnato qualche gol". A proposito di reti, Hamsik individua il problema attuale degli azzurri: "Creiamo 7-8 occasioni da gol a partita ma non concretizziamo, bisogna essere più precisi. Ci manca tanto Milik, è un giocatore di classe mondiale".



Nessuna preoccupazione sulla sua condizione fisica: "Contro la Lazio sono uscito in anticipo ma non era nulla di grave, solo crampi. Non volevo rischiare oltre e ho chiesto di essere sostituito. Ora mi sento bene e pronto per giocare con la mia nazionale".